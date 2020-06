Mercedes Classe E 63 AMG, che bestia!

Da 571 a 612 cavalli, automatica e integrale

Svolta in casa AMG, fino ad oggi, il motto del brand performante di casa Mercedes era: “Il controllo totale”. Non che questi nuovi modelli siano meno sicuri, ma ora arriva un pizzico di pepe in più, con la funzione Drift, riservata proprio alla E AMG 63 “S”. parliamo di mettere l’auto di traverso, ovviamente in pista, ma andiamo per ordine. Le E AMG 63, sono disponibili in versione berlina e wagon (Estate) 4Matic, con due livelli di potenza, sulla base dello stesso 4.0 litri V8: 571 Cv, con 750 nm di coppia e 612 Cv e 850 Nm, sulla “S”, per uno 0-100 da 3,4 secondi (3,5 sulla wagon). A livello di look: cambia la mascherina frontale, aumenta la grembialatura anteriore ed i fari si fanno più piatti ed aerodinamici. Crescono anche i passaruota, che ospitano cerchi da 19” per la normale e da 20” per la S. Il cambio è un 9 rapporti Speedshift MCT AMG, che fa automaticamente la doppietta e l’asseto è affidato ad un sistema pneumatico, settabile. La “S” ha anche i “Supporti motore dinamici”, adattabili alle esigenze del guidatore ed alla tipologia di strade. La trazione integrale 4Matic distribuisce la coppia tra avantreno e retrotreno, in maniera totalmente variabile. Per gli ecologisti convinti: questi motori hanno un dispositivo che stacca alcuni cilindri, quando non serve potenza, riducendo consumi ed inquinamento. Tra le tante chicche tecnologiche, fa la comparsa anche un nuovo volante: ha il riconoscimento «hands-on» (si accorge se stacchi le mani); ha comandi sulla parte sinistra, per il controllo della strumentazione; sulla parte destra si gestisce il display multimediale. Inutile dire che, in quanto ad elettronica per la sicurezza ed infotainment, c’è di tutto e di più.