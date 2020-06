La Honda Jazz ibrida diventa Crossover

Giovanni Massini 22 giugno 2020 a

L’Honda Jazz cambia totalmente e si presenta sul mercato con sola motorizzazione ibrida ed in duplice veste: la dinamica monovolume da città, che siamo abituati a conoscere, da 4.046 mm di lunghezza (cresce di 16 mm) e la Crosstar, che strizza l’occhio all’universo Suv, arriva a 4.090 mm e cresce anche di 30 mm in altezza. Ottima la capacità di carico: da 304 a 1.205 litri per la base e 298/1.199 per la Crosstar. Il look cambia, ma l’imprinting estetico resta perfettamente riconoscibile, anche per la Crosstar. La carrozzeria è più leggera e più rigida ed è stato maggiorato il parabrezza, che ora offre un’invidiabile angolazione visiva (passa da 70 a 90°). Totalmente rifatti e decisamente futuribili gli interni, con un display centrale, strutturato su funzionamento smartphone e, ovviamente, compatibile con Apple ed Android. L’auto è superconnessa e consente anche parecchie funzioni in remoto. Ora parliamo del gruppo motopropulsore, davvero unico, nel suo genere. C’è un 1.4 litri benzina (ciclo Atkinson) abbinato a due elettrici, per una potenza complessiva di 109 Cv. Prevalentemente, l’auto viene spinta sempre dagli elettrici e, quando la batteria agli ioni di litio è scarica, il termico si attiva come generatore, ma in tratte autostradali, il sistema mette il termico a trasferire coppia alle ruote. Un sistema complesso, gestito da un cambio CVT controllato elettronicamente, in grado di stabilizzare il rapporto. I consumi, soprattutto su ciclo urbano, dovrebbero essere realmente molto contenuti: circa 2,4 litri per 100 km. La nuova Jazz è una delle poche auto del suo segmento a montare 10 airbag, ha una telecamera grandangolare che riconosce i pedoni anche con scarsa visibilità, legge i cartelli stradali, ha il cruise adattivo ed il sistema che corregge automaticamente gli abbaglianti. In un anno intero, in Italia, si parla di vendite per 5.000 unità. I prezzi vanno dai 22.500 ai 25.400 euro e per la Crosstar ce ne vogliono 26.900. Poi c’è la promozione con prezzi a partire dai 19.900 euro ed 8 anni di garanzia, con chilometraggio illimitato.