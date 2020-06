Le nuove Corvette sbarcano in Europa

Simone Vitta 08 giugno 2020 a

La nuova Corvette, la prima a motore centrale posteriore nei 67 anni di storia di questa

leggendaria icona americana, sarà disponibile in Italia nella seconda metà del 2021.

Il Covid-19 ha procastinato il suo arrivo in Europa, originariamente previsto entro la fine di quest’anno.

Senza ombra di dubbio la Chevrolet Corvette, giunta alla sua ottava generazione e per questo identificata con la sigla C8, è la più attesa e desiderata Stingray di sempre. Grazie alla sua inedita configurazione meccanica, alle sue linee aerodinamiche da supercar, a una serie di dotazioni d’eccezione che rivelano una cura maniacale in ogni dettaglio, e soprattutto agli elevati standard prestazionali e tecnologici che la pongono come nuovo riferimento del suo segmento di mercato! I clienti europei di auto sportive sono molto più esigenti sia in termini di handling e dinamica di guida, che per quanto riguarda il livello delle dotazioni di serie, rispetto a quanto avviene negli Stati Uniti. Per questo,



Chevrolet ha deciso che in Europa commercializzerà fin da subito la Corvette Stingray nell’allestimento più

“cattivo” e completo, che comprende di serie il pacchetto Z51 Performance e quello 2LT riguardante la finiture. In via eccezionale però, la versione Launch Edition avrà addirittura lo step 3LT, il più alto livello di

personalizzazione disponibile per una Corvette, che prevede una serie di dettagli esterni e interni in carbonio che ne enfatizzano ulteriormente la forte personalità.

Per quanto riguarda la sicurezza, sono di serie vari dispositivi di assistenza alla guida, tra i quali l’Ultrasonic

Rear Parking Assist, il Side Blind Zone Alert e il Rear Cross Traffic Alert.

Il “cuore” della nuova Corvette Stingray, è rappresentato dal nuovo motore smallblock V8-LT2 da 6,2 litri,

l'unico V8 atmosferico in questo segmento, abbinato per la prima volta a un cambio a 8 rapporti con doppia frizione. In combinazione con il potente impianto di scarico Performance, questo propulsore eroga 495 CV (369 kW) e 637 Nm coppia, rendendo la nuova Corvette a motore centrale la più potente Stingray di tutti i tempi. Arriveranno simultaneamente in concessionaria, sia il modello coupé che quello cabrio, proposti inizialmente nella speciale e super accessoriata versione Launch Edition.

I prezzi in Italia delle Launch Edition, partono da 102.500 Euro per la Coupé e 109.680 Euro per la Convertible, che ha un hard top elettrico, che sostituisce la classica capote in tela.