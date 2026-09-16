Atp Finals, arriva la chiamata anche per Alcaraz. Chi ci sarà a Torino

16 settembre 2026 a

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A Torino arriva la chiamata anche per Carlos Alcaraz. Il campione spagnolo sarà dunque presente alle Atp Finals, dal 2021 ormai ospitate nel Pala Alpi-Tour del capoluogo piemontese, assieme agli altri grandi del circuito. Ad aspettarlo, nell'appuntamento previsto dal 15 al 22 novembre, saranno i già confermati Jannik Sinner e Alexander Zverev. Un trio slam, che quest'anno si è spartito i tornei maggiori del circuito.

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Alcaraz tenterà dunque di raggiungere per la prima volta la vetta delle Atp Finals, già vinte due volte sia dall'altoatesino numero 1 al mondo sia dal tedesco che quest'anno ha raggiunto il picco della carriera con le vittorie a Roland Garros (in finale contro Cobolli) e Us Open (vinta contro Ben Shelton). Il bilancio dello spagnolo è quello di 7 vittorie a 5 sconfitte e Torino sarà l'occasione per concludere la stagione in grande dopo la pausa forzata che lo ha costretto in panchina da aprile fino a questo settembre.