Lazio, Il Tempo tribuna aperta e corretta: diamo voce a tutte le voci

Daniele Capezzone 02 giugno 2026 a

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A cosa serve un giornale? Alla circolazione delle opinioni, alla buona battaglia delle idee, al confronto corretto tra posizioni. A maggior ragione sui temi che fanno battere i cuori delle persone, che suscitano passioni e speranze.

Luigi Bisignani è una firma la cui autorevolezza è assoluta. E, con informazioni accurate, ha evocato passate manifestazioni di interesse verso la società Lazio. JP Morgan non ha smentito. Dal canto suo, legittimamente, il presidente Lotito nega di aver ricevuto offerte formali e conclusive.

Stadio senza tifosi, Lotito come Nerone? Se il mondo Lazio brucia

Contestualmente, Bisignani ha offerto al proprietario della Lazio una serie di consigli costruttivi: ricreare un clima positivo, attrarre intelligenze, non sottovalutare i sentimenti e le emozioni dei tifosi.

Certo che - giuridicamente conta il diritto di proprietà, ci mancherebbe altro. Ma proprio il titolare di un bene speciale come una società di calcio avrebbe tutto l’interesse a essere collettore di emozioni positive, non solo di ostilità.

La città e le Radio impazzite per la Lazio dopo la lettera di Bisignani

Il Tempo si offre come tribuna per proseguire questa discussione e per ascoltare tutte le parti, con rispetto e senza filtri. Riportiamo e riporteremo correttamente la versione della società Lazio; seguiamo le iniziative costruttive come gli «Stati generali» lanciati da Alberto Ciapparoni e da tante firme e colleghi; ascoltiamo le palpitanti discussioni nelle radio (ieri, in interessanti contraddittori, proprio Bisignani è intervenuto a Radio Radio e a Radio Sei). Questo giornale darà voce a tutte le voci. È il nostro compito e il nostro orgoglio.