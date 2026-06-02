La città e le Radio impazzite per la Lazio dopo la lettera di Bisignani

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Luigi Salomone 02 giugno 2026 a

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Il dibattito si infiamma, una giornata di confronti dialettici tra speranze e incertezze sul futuro della Lazio chiamata a riscattare una stagione molto deludente dal punto di vista dei risultati. La lettera di Luigi Bisignani su «Il Tempo» ha scatenato reazioni sul web, sui social e anche sulle radio romane con la speranza che possa servire a qualcosa per ritrovare un po’ di serenità nell’ambiente laziale. Le posizioni sono cristallizzate, la maggioranza dei tifosi da una parte, il presidente Lotito dall’altra. Ha fatto molto discutere il passaggio dell’articolo riguardo la manifestazione di interesse per l’acquisizione del club per 450 milioni di euro. Su questo, nell’accesa discussione a Radio Radio è intervenuto proprio Bisignani ribadendo la veridicità di quanto scritto: «Bisogna contestualizzare. È un’offerta, una trattativa, di parecchi anni fa, non una cosa recente o attuale. Chi ha seguito la questione per JP Morgan me l’ha confermata. È assolutamente vera e Lotito lo sa bene. JP Morgan è una banca d’affari che ha fatto da tramite tra un possibile investitore e la Lazio, magari l’offerta non è stata formalizzata ma c’è stata eccome la trattativa. Una smentita di questo tipo è inutile, conferma solo la notizia. Riportando l’indiscrezione pensavo di fare l’opposto, parlando ovvero di quanto la Lazio sia appetibile sul mercato e quanto era nell’attenzione di grandi stake holder mondiali. E poi lo collegavo alla Salerntiana che Lotito ha venduto per quattro soldi. La Lazio è grande e può essere anche oggetto di grandissimi club, vorrei che Lotito seguisse Percassi e non questo arroccamento sulla sua famiglia».

Ovviamente per la posizione della Lazio fa testo il comunicato dell’altra sera: «In riferimento all’articolo di Bisignani su «Il Tempo» contenente il riferimento a una presunta offerta da 450 milioni di euro formulata da JP Morgan per l'acquisizione della società, la Lazio smentisce in maniera categorica quanto riportato. Tale notizia è del tutto priva di fondamento, non essendo mai pervenuta alla società alcuna proposta, manifestazione di interesse o interlocuzione riconducibile a JP Morgan avente ad oggetto l'acquisizione del club. Si tratta pertanto di un'informazione non veritiera, presentata come fatto senza alcun riscontro oggettivo. La società segnalerà inoltre alla Consob l'ennesima diffusione di informazioni prive di riscontro riguardanti presunte operazioni sul capitale della Lazio, suscettibili di alterare la regolare formazione del prezzo del titolo e di generare disorientamento tra gli investitori». Poi il secondo round in questa lunga giornata di parole ai microfoni di RadioSei con Bisignani che ha confermato le tesi portate avanti nel suo pezzo. Infine la chiusura di una 24 ore piena di polemiche a Radio Laziale con il punto fondamentale che era al centro dell’idea di Bisignani: «Sugli effetti del mio articolo che era soprattutto un atto d’amore nei riguardi della mia squadra del cuore il primo a essere sorpreso sono io, però forse c'era bisogno di una scossa». Giusto, chi ama veramente la Lazio è convinto che ci sia bisogno di un elettrochoc nell’ambiente per riportare al centro di qualsiasi tesi contrapposta il bene supremo: il club più antico della Capitale. Solo con un po’ di buona volonta si potrà trovare una soluzione per evitare che la situazione precipiti senza far intravedere una luce in fondo al tunnel.