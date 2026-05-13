Sport, salute e inclusione: DiSCo Lazio lancia due nuovi progetti per gli universitari

Edoardo Innocenzi 13 maggio 2026 a

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DiSCo Lazio punta su sport e welfare sanitario con un investimento di circa 450mila euro per rafforzare il diritto allo studio e l'inclusione universitaria. Lo scorso martedì 12 maggio, nella Sala Teatro della Residenza "A. Ruberti", sono stati presentati due nuovi progetti dedicati agli studenti del territorio: "DiSCo Sport", iniziativa per promuovere attività sportive e benessere tra i giovani universitari, e un nuovo programma di assistenza sanitaria rivolto agli studenti internazionali presenti negli atenei del Lazio. A presentare l'incontro è stato il presidente di DiSCo Lazio, Simone Foglio, che ha evidenziato il valore sociale delle nuove misure: «Il diritto allo studio è un diritto per tutti, non per pochi», ha dichiarato, sottolineando l'impegno dell'ente nel costruire servizi sempre più vicini ai bisogni della comunità universitaria. «I due progetti - ha continuato il presidente Foglio - rappresentano la naturale prosecuzione di un lavoro che ha portato DiSCo Lazio a sostenere gli studenti su molti fronti diversi».

Alla conferenza hanno partecipato numerose figure istituzionali. Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha definito l'iniziativa come qualcosa che rientra in «un contesto molto ampio» specificando un grande risultato: «Da un lato abbiamo messo 637 studenti internazionali nelle condizioni di sentirsi a casa, attraverso la possibilità di scegliere un medico di famiglia, di un ricovero in caso di necessità, di effettuare visite specialistiche ed esami diagnostici, accedere ai medicinali convenzionati. Dall'altro, abbiamo aperto ai laureati in scienze delle attività sportive e motorie un percorso attraverso cui raggiungere le proprie aspirazioni».

L'assessore all'Università, Luisa Regimenti, ha parlato di «un modello di supporto integrato capace di migliorare la qualità della vita degli studenti». Oltre al rettore dell'Università di Roma Tor Vergata, Nathan Levialdi Ghiron, e le rappresentanze studentesche, era presente anche l'assessore alla Scuola e Formazione, Alessandro Calvi, che ha ribadito: «Investire negli studenti significa investire nello sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. Significa sostenere il merito, accompagnare i giovani nelle loro scelte e costruire opportunità reali per le nuove generazioni. Come Regione Lazio continueremo a farlo utilizzando le risorse disponibili in modo consapevole e mirato alle esigenze di studenti e famiglie, senza distinzioni e all'insegna delle pari opportunità».