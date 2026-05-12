Roma, domenica solo il tennis. Slitta il derby: quando si gioca

12 maggio 2026 a

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La coincidenza fra la finale degli Internazionali Bnl d’Italia e il derby della Capitale tra Roma e Lazio aveva sollevato criticità in termini di gestione dell'ordine pubblico, specialmente a causa della presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per l’ultimo atto del torneo su terra rossa. Questa sovrapposizione ha spinto verso la posticipazione della sfida calcistica, provocando malumori tra i tifosi che fino a oggi attendevano una risposta ufficiale.

Alla fine, in base alle valutazioni effettuate dal Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, l’incontro Roma–Lazio è stato ufficialmente posticipato a lunedì 18 maggio 2026, con inizio alle ore 20.45. Ovviamente, lo slittamento del derby comporterà il rinvio delle altre quattro partite della 37ª giornata di Serie A, inizialmente programmate per domenica alle 12.30 per garantire la contemporaneità nella lotta Champions. Di conseguenza, in attesa del comunicato della Lega Serie A, si dovrebbero disputare di lunedì anche Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli.

Tuttavia dopo la scelta della prefettura di disporre lo slittamento del derby a lunedì 18 (ore 20.45) per motivi di ordine pubblico, la Lega Serie A, secondo quanto si apprende, valuta la possibilità di rivolgersi al Tar.