Internazionali, a Sinner il derby con Pellegrino. Super Darderi, Musetti ko

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Paolo Dani 12 maggio 2026 a

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Jannik Sinner ai quarti di finale degli Internazionali d'Italia 2026. Il numero uno del mondo elimina il qualificato Andrea Pellegrino nel derby azzurro sul Campo Centrale: 6-2 6-3, in un'ora e 29 minuti di gioco, il punteggio in favore dell'altoatesino, che raggiunge il 22esimo quarto di finale nei 1000 - il sesto consecutivo - e vince la 31esima partita di fila nei Masters (striscia aperta da Parigi 2025), eguagliando Novak Djokovic al primo posto della classifica di tennisti con più successi in serie in questa categoria di tornei. Successo consecutivo numero 26 in stagione per il quattro volte campione Slam, che non perde una partita dall'Atp 500 di Doha 2026. Prosegue anche l'imbattibilità contro i giocatori italiani per l'altoatesino, che vince il 19esimo derby su 19 in carriera. Sinner si prende i quarti di finale, dove attende il vincente della sfida tra Andrey Rublev, testa di serie numero 12, e Nikoloz Basilashvili.

Vince anche Luciano Darderi che batte Zverev e vola ai quarti contro Casper Ruud, giustiziere di Lorenzo Musetti.