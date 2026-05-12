Europei Taekwondo Monaco 2026, Abderrahman Touiar è argento nei -58 kg. Seconda medaglia azzurra in due giorni

L'azzurro chiude al secondo posto la categoria -58 kg dopo una finale tirata contro Georgii Gurtsiev. Cinque combattimenti, una sola sconfitta, l'ultima

Paolo Dani 12 maggio 2026 a

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Abderrahman Touiar è medaglia d'argento agli Europei di Taekwondo 2026. L'azzurro chiude al secondo posto la categoria -58 kg maschile al termine di un percorso che lo ha portato in finale con cinque vittorie consecutive, fermato soltanto nell'ultimo atto da Georgii Gurtsiev. È la seconda medaglia italiana del torneo conquistata nei primi due giorni della rassegna dopo il bronzo di Dennis Baretta nei -68 kg vinto ieri. Per Touiar l’argento rappresenta una conferma a livello continentale: a dicembre aveva già conquistato il titolo europeo under 21 a Pristina.

Touiar costruisce la finale fin dal primo combattimento. Ai sedicesimi supera 2-1 lo spagnolo Jesus Fraile in tre round combattuti, poi agli ottavi regola 2-0 il serbo Lev Korneev. Ai quarti di finale arriva la prova più dura del cammino: contro l'ucraino Maksym Manenkov è 2-1, con il terzo round vinto di misura grazie a una migliore gestione del finale. In semifinale l'azzurro chiude 2-1 il greco Konstantinos Dimitropoulos, staccando il biglietto per l'atto conclusivo con un terzo round deciso negli ultimissimi secondi.

In finale, contro Georgii Gurtsiev, Touiar perde 0-2. Due round equilibrati, i margini lo dicono, in cui il bielorusso riesce a mantenere il vantaggio senza concedere la rimonta. Touiar ci prova fino all'ultimo ma non basta.

Nella stessa giornata si è fermata ai quarti Anna Frassica, sconfitta dalla turca Merve Dincel Kavurat nei -53 kg femminili dopo aver superato gli ottavi contro la serba Vanja Stankovic. Out ai sedicesimi Emanuele Vittorio Maturo, battuto dallo spagnolo Juan Antonio Milan Canovas nei -80 kg.

Con l'argento di Touiar il bilancio azzurro a Monaco sale a due medaglie in due giorni. Il prossimo appuntamento è il Roma Grand Prix, al Foro Italico, dal 4 al 7 giugno.

Domani, terza giornata di gare agli Europei, tornano sui quadrati di gara quattro azzurri. Per il settore senior maschile Ludovico Iurlaro nei -63 kg; per il femminile Lucia Pezzolla nei -57 kg. Nel para taekwondo scendono in pedana Antonino Bossolo nei -70 kg K44 maschili e Giulia Cassar nei -65 kg K44 femminili.