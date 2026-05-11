L'appello dei tifosi: laziali alla finale con la maglia celeste

Luigi Salomone 11 maggio 2026 a

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Venticinquemila laziali, forse di più se qualcuno sarà riuscito a strappare qualche biglietto di tribuna sui lati riservati agli interisti. La corsa al tagliando non dà certezze per quei posti non riservati agli abbonati delle due squadre che si sono sfidati sul sito di riferimento che emetteva il prezioso biglietto. In ogni caso, stavolta il tifo ci sarà, è prevista anche una scenografia in curva e distinti Nord perché, come è stato spiegato dai gruppi organizzati, c’era un patto con Sarri per essere presenti almeno nella finale di Coppa Italia. La protesta andrà avanti, non si fermerà e soprattutto non dipende dal risultato della partita di mercoledì sera anche se i giocatori cominciano ad accusare la situazione e il tecnico, per la prima volta, ha spiegato che è «stato umiliante giocare per tutta la partita con i cori soltanto dei tifosi dell’Inter». Tant’è, meglio pensare all’undicesima finale di Coppa Italia della storia della Lazio, a un Olimpico sold-out dove batteranno tanti cuori biancocelesti. A proposito, a prescindere della scenografia nei settori Nord, i gruppi ultras hanno chiesto a tutti i possessori dei biglietti di fede laziale, di presentarsi allo stadio con la prima maglia del club, quella celeste. L’obiettivo è quello di dare subito un colpo d’occhio importante ai giocatori per provare stavolta a fermare i campioni d’Italia dopo la batosta rimediata sabato pomeriggio in un Olimpic