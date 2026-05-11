Internazionali, avanzano gli azzurri. Tutti gli incontri di oggi

11 maggio 2026 a

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Agli internazionali di Roma avanza il cammino degli italiani, che oggi scenderanno in campo per i 32esimi del torneo. Lorenzo Musetti, reduce da una gran vittoria contro l'argentino Cerundolo (battuto per 7-6, 6-4), se la vedrà col norvegese Casper Ruud che ieri si è imposto sul ceco Lehecka per 6-3 6-4. Si ferma Arnaldi, invece, che ieri si è arreso con lo spagnolo e già futura promessa Rafael Jodar in una gara arrivata fino al terzo set. In campo oggi 11 maggio alle ore 15:00 anche Sinner assieme all'australiano Popyrin, che ha battuto all'esordio Matteo Berrettini.

Mentre la corsa di Bellucci si è fermata per via dello spagnolo Landaluce, quella di Cobolli prosegue. Il tennista romano fronteggerà infatti l'argentino Tirante mentre domani Luciano Darderi è atteso per un grandissimo match contro il tedesco e numero 3 al mondo Sascha Zverev. Tutto è in evoluzione a Roma, in attesa della finalissima di domenica.