Internazionali, torcida scatenata per Fonseca ma vince Medjedovic: il gesto che fa arrabbiare i brasiliani
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Altra sorpresa serale agli Internazionali d'Italia al Foro Italico. Il brasiliano Joao Fonseca è uscito al secondo turno del torneo capitolino. La testa di serie numero 27 e bye al primo turno, è stato battuto in rimonta 3-6, 6-3, 7-6 (7-1) dal 22enne serbo Hamad Medjedovic. Una partita ad alta tensione, con il tifo della torcida brasiliana che ha caratterizzato tutto il match, disturbando anche gli stessi giocatori in campo.
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Particolarmente infuocato il finale del terzo set. Il serbo ha servito per il match ma, complice il tifo assordante, ha commesso un errore dopo l'altro. Tuttavia Medjedovic è riuscito a portare a casa la partita al tiebreak, terminato con un plateale gesto all'indirizzo dei tifosi brasiliani, una sorta di "night night" alla Steph Curry.
A worthy celebration— Tennis TV (@TennisTV) May 9, 2026
The definiton of a topsy turvy match goes the way of Hamad Medjedovic as he beats Fonseca 3-6 6-3 7-6 #IBI26 pic.twitter.com/XZZ8jlgFvk