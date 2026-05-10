Internazionali, torcida scatenata per Fonseca ma vince Medjedovic: il gesto che fa arrabbiare i brasiliani

Paolo Dani 10 maggio 2026 a

a

a

Altra sorpresa serale agli Internazionali d'Italia al Foro Italico. Il brasiliano Joao Fonseca è uscito al secondo turno del torneo capitolino. La testa di serie numero 27 e bye al primo turno, è stato battuto in rimonta 3-6, 6-3, 7-6 (7-1) dal 22enne serbo Hamad Medjedovic. Una partita ad alta tensione, con il tifo della torcida brasiliana che ha caratterizzato tutto il match, disturbando anche gli stessi giocatori in campo.

Internazionali, poker azzurro al terzo turno. Ma Paolini si arrende

Esordio vincente per Sinner agli Internazionali d'Italia

Particolarmente infuocato il finale del terzo set. Il serbo ha servito per il match ma, complice il tifo assordante, ha commesso un errore dopo l'altro. Tuttavia Medjedovic è riuscito a portare a casa la partita al tiebreak, terminato con un plateale gesto all'indirizzo dei tifosi brasiliani, una sorta di "night night" alla Steph Curry.