Internazionali, poker azzurro al terzo turno. Ma Paolini si arrende

09 maggio 2026 a

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La campionessa in carica di Roma, Jasmine Paolini, non ce l'ha fatta. La tennista italiana si è arresa a Elise Mertens, in un match dove non è riuscita a sfruttare tre match point nel secondo set, favorendo così la rimonta della belga. "E' una sconfitta dura - ha detto nel post-partita - soprattutto per il punteggio, per come è andata . Ma lei è una grande giocatrice. È solida. Penso che abbia giocato molto bene i punti importanti. Io, a volte, avrei potuto essere un po' più intelligente. Quindi è dura, ma è il tennis e può succedere".

Avanza invece al terzo turno Flavio Cobolli, che in due set ha domato il francese Terence Atmane (n.51 Atp) conquistando così la seconda vittoria in carriera nel torneo di casa dopo quella nel 2024 contro Marterer. Prossimo sfidante, l'argentino Tirante uscito indenne dalla sfida contro il britannico Cameron Norrie. Bene anche Musetti, che ha battuto Perricardi con doppio 6-4 strappando il biglietto per l'incontro con l'argentino Cerundolo, e anche Darderi che ha liquidato Hanfmann con doppio 6-4.

Alle ore 19:00 di oggi 9 maggio, scende in campo il numero 1 al mondo Jannik Sinner contro l'austriaco Sebastian Ofner. Se l'altoatesino dovesse vincere il torneo di Roma, completerebbe a soli 24 anni il Carreer Golden Master: un privilegio unico, che il grande Novak Djokovic raggiunse all'età di 31 anni.