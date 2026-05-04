Sport, l'Italia dei successi: Antonelli vince il Gp, Sinner trionfa a Madrid. E l'Inter è campione d'Italia

SPORT

04 maggio 2026 a

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Una domenica di grande sport all'italiana. Mentre il numero 1 al mondo del tennis, Jannik Sinner, si è imposto per 6-1 6-2 contro il tedesco Sascha Zverev nella finale di Madrid che lo ha incoronato campione sulla terra rossa, il giovane talento della Formula 1, Kimi Antonelli, ha trionfato con la sua Mercedes nel Gp di Miami e dedicato il successo al da poco scomparso Alex Zanardi. Giovani talenti che stanno ridisegnano la storia dello sport italiano.

Dall'altra parte, in zona Calcio, l'Inter di mister Cristian Chivu si è laureata campione d'Italia con tre giornate d'anticipo, vincendo in casa contro il Parma per il risultato di 2-0. Una grande domenica di sport, quindi, che continua a far sognare grandi e piccoli appassionati sempre più attratti dalla rinascita della competivitià italiana a livello nazionale e internazionale.