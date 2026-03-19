Leggi il settimanale
Leggi
Cerca
Logo
Cerca
Edicola digitale
+
In evidenza
Sezioni
Spettacoli
AltroTempo
Chi siamo
Testate del gruppo

Europa League, Roma-Bologna: tutto in una notte. Le ultime sulle scelte di Gasperini

Lorenzo Pes
  • a
  • a
  • a

Tutto in una notte. Continuare il sogno con ritrovato entusiasmo da sfruttare anche in campionato o rischiare di compromettere in maniera quasi definitiva la stagione. Olimpico pieno (con la presenza di Ryan Friedkin in tribuna) e tifo caldo, Roma-Bologna sarà aggiunta all'elenco delle grandi notti europee, resta da capire se sarà trionfale o meno. Il pareggio dell'andata rende la qualificazione ai quarti con la squadra di Italiano che ormai ha nella coppa l'unico obiettivo stagionale.

Gasperini si affida alla qualità dei suoi centrocampisti per cercare di incastrare Italiano. Alla fine, accanto a Malen, a spuntarla è Pellegrini con El Shaarawy che torna in panchina dopo la titolarità di Como. Sulla trequarti agirà Cristante con la coppia Pisilli-Koné in mediana e la coppia di esterni titolare composta da Celik e Wesley, con il turco in leggero ballottaggio insieme a Rensch. Il tecnico giallorosso ritrova anche il terzetto titolare e più affidabile della stagione: davanti a Svilar ecco Mancini, N'Dicka ed Hermoso. 

Dai blog