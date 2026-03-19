Europa League, Roma-Bologna: tutto in una notte. Le ultime sulle scelte di Gasperini

Lorenzo Pes 19 marzo 2026 a

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Tutto in una notte. Continuare il sogno con ritrovato entusiasmo da sfruttare anche in campionato o rischiare di compromettere in maniera quasi definitiva la stagione. Olimpico pieno (con la presenza di Ryan Friedkin in tribuna) e tifo caldo, Roma-Bologna sarà aggiunta all'elenco delle grandi notti europee, resta da capire se sarà trionfale o meno. Il pareggio dell'andata rende la qualificazione ai quarti con la squadra di Italiano che ormai ha nella coppa l'unico obiettivo stagionale.

Taglio delle accise e prezzi al distributore, quando conviene fare il pieno

Gasperini si affida alla qualità dei suoi centrocampisti per cercare di incastrare Italiano. Alla fine, accanto a Malen, a spuntarla è Pellegrini con El Shaarawy che torna in panchina dopo la titolarità di Como. Sulla trequarti agirà Cristante con la coppia Pisilli-Koné in mediana e la coppia di esterni titolare composta da Celik e Wesley, con il turco in leggero ballottaggio insieme a Rensch. Il tecnico giallorosso ritrova anche il terzetto titolare e più affidabile della stagione: davanti a Svilar ecco Mancini, N'Dicka ed Hermoso.