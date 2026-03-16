Sinner vince a Indian Wells. Può tornare sopra ad Alcaraz? Tutti gli scenari

16 marzo 2026 a

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Buona la prima per Jannik Sinner. Il fuoriclasse azzurro trionfa a Indian Wells, vincendo la sua prima finale nel Masters 1000 americano contro Daniil Medvedev. Il numero 2 del ranking Atp si impone con un doppio 7-6 in poco meno di due ore di gioco. Per Jannik, un match giocato con grande solidità al servizio e deciso nei momenti cruciali: da annali la rimonta nel tie-break del secondo set, con un recupero da 0-4 a 7-4 grazie a sette punti consecutivi piazzati. Per Sinner è il 25esimo titolo in carriera, il primo del 2026.

Il primo Masters 1000 della stagione ha permesso a Jannik Sinner di ridurre il gap da Carlos Alcaraz da 3.150 a 2.200 punti. L'azzurro non può superare Alcaraz nemmeno dopo Miami, che assegna 1.000 punti, e dunque Alcaraz è sicuro di eguagliare le 66 settimane complessive da numero 1 di Sinner: accadrà il prossimo 6 aprile. Tuttavia l'azzurro non ha punti da difendere fino agli Internazionali BNL d'Italia, mentre Alcaraz, che ha confermato la semifinale raggiunta a Indian Wells nel 2025 ma ha subito contro Daniil Medvedev la prima sconfitta della stagione, nello stesso periodo vedrà uscire i 1.000 punti della vittoria a Monte-Carlo, 330 a Barcellona e solo 10 a Miami.

È anche un lunedì storico per il tennis italiano maschile. Per la prima volta, infatti, l'Italia può vantare quattro giocatori tra i primi 20 del mondo. Guida Jannik Sinner, oggi numero 2, primo italiano capace di salire in vetta al ranking Atp. Seguono Lorenzo Musetti (5), Flavio Cobolli che migliora il suo best ranking e sale alla posizione numero 14, oltre a festeggiare il successo a Indian Wells in doppio misto con Belinda Bencic. Il record è reso possibile dall'ascesa alla posizione numero 18 di Luciano Darderi, quattordicesimo giocatore italiano a entrare tra i primi 20 del mondo nel ranking Atp, da quando è stata introdotta la classifica Atp, nel 1973.

