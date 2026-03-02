Roma, Gasperini e Totti finalmente a cena insieme
Il ko con la Juventus è già alle spalle e bisogna programmare il futuro imminente e non solo della Roma. Gian Piero Gasperini dopo la gara con i bianconeri ha concesso un giorno di riposo alla squadra, ma per la sua serata aveva riservato un appuntamento speciale. A cena, infatti, il tecnico giallorosso si è seduto al tavolo con Francesco Totti da "Rinaldi al Quirinale", un noto ristorante del centro di Roma. Il rientro dell’ex capitano all’interno del club è sempre più imminente e alla fine la famosa cena, citando lo stesso Totti, c’è stata.