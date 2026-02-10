Olimpiadi invernali, Italia d'oro nello short track staffetta mista. Fontana nella storia

Foto: Ansa

Paolo Dani 10 febbraio 2026

La decima medaglia dell'Italia a Milano Cortina 2026 coincide con lo storico oro della staffetta mista di short track, che si conferma sul podio olimpico, migliorando l'argento di Pechino 2022. Il quartetto azzurro, composto da Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalini e Pietro Sighel, ha dominato la finale disputata sulla distanza dei 2.000 metri. A mettersi al collo la medaglia sono anche Chiara Betti e Luca Spechenhauser, impiegati sul ghiaccio milanese rispettivamente nella prima semifinale e nella batteria d'apertura dei quarti di finale che ha visto l'Italia arrivare seconda alle spalle dei Paesi Bassi. Nel penultimo atto, poi, il team azzurro è riuscito a tagliare il traguardo davanti a Cina, Paesi Bassi e Francia, staccando così il pass per la finale A riservata alle migliori quattro Nazionali. Nell'atto conclusivo l'Italia è salita al comando nel quinto giro, consolidando il vantaggio su Canada (argento) e Belgio (bronzo).

Si tratta del quarto oro per l'Italia nello short track nella storia olimpica. Un trionfo a squadre che ha un sapore ancora più speciale per Arianna Fontana, l'atleta italiana più decorata di sempre ai Giochi Invernali, che, a 20 anni dal bronzo di Torino 2006 nella staffetta femminile, si mette al collo la 12esima medaglia (tre ori, quattro argenti, cinque bronzi) in carriera, una sola in meno dello schermidore Edoardo Mangiarotti, che detiene il primato di sportivo italiano più medagliato (sei ori, cinque argenti e due bronzi) di tutti i tempi, considerando anche le edizioni a cinque cerchi estive.

Gioia ed emozione sul podio della Ice Skating Arena di Milano per la squadra azzurra di short track, oro nella finale della staffetta mista. Fontana, Betti, Confortola, Nadalini, Spechenhauser e Sighel hanno regalato all'Italia il secondo successo in questi Giochi. Sotto le note dell'Inno di Mameli, intonato anche da tutto il pubblico italiano presente, grande emozione mista a gioia e soddisfazione.