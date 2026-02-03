La Fifa fa litigare Russia e Ucraina: "Via il divieto di giocare ai calciatori di Mosca"

Foto: Ansa

Tommaso Manni 03 febbraio 2026

Il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha ha duramente criticato il presidente della Fifa Gianni Infantino che sostiene la revoca del divieto di partecipazione della Russia alle competizioni calcistiche internazionali. La federazione ha sospeso la Russia dalle competizioni nel 2022 dopo l'inizio della guerra l'Ucraina. Infantino ha dichiarato al canale britannico Sky Sports che la Fifa dovrebbe revocare il divieto alla Russia, in particolare nelle categorie giovanili. Un divieto che "non ha ottenuto nulla, ha solo creato più frustrazione e odio". "Consentire ai ragazzi e alle ragazze russi di giocare a calcio in altre parti d'Europa potrebbe essere d'aiuto. È qualcosa che dobbiamo assolutamente fare, almeno nelle categorie giovanili", ha sottolineato Infantino. Sybiha ha respinto questo ragionamento, ricordando le centinaia di giovani ucraini morti nel conflitto con l'esercito di Mosca. "Seicentosettantanove ragazze e ragazzi ucraini non potranno mai giocare a calcio: la Russia li ha uccisi", ha scritto su X.

Nel 2023 la Fifa ha revocato temporaneamente il divieto di partecipazione per gli atleti russi under 17 ma è stata costretta a tornare sui propri passi a causa delle diffuse reazioni negative. L'organizzazione è stata criticata in diverse occasioni per le azioni nei confronti di Russia e Ucraina. Nel dicembre 2024, la federazione del calcio ha suscitato indignazione quando, durante il sorteggio per la Coppa del Mondo 2026, ha mostrato una mappa che escludeva la Crimea dall'Ucraina. In vista delle Olimpiadi invernali di Milano, il presidente Volodymyr Zelensky ha imposto sanzioni contro individui e gruppi legati allo sport russo , nel tentativo di dimostrare come il Cremlino sfrutti l'atletica, spesso considerata apolitica, nella propaganda di Stato.