Tennis, Alcaraz sempre numero uno. Ma Sinner prepara la rincorsa

Foto: Lapresse

Paolo Dani 02 febbraio 2026

Vincendo il primo Australian Open della sua carriera, Carlos Alcaraz è diventato il più giovane a completare il Career Grand Slam in singolare maschile. Lo spagnolo consolida la vetta ATP con 13.650 punti, +3.350 su Jannik Sinner (10.300). Per l’azzurro, reduce da due titoli (2024-2025) ma eliminato in semifinale da Novak Djokovic, inizia però la rincorsa al n.1 (già occupato per 67 settimane): da ora agli Internazionali d’Italia di maggio, infatti, il cammino di Sinner sarà in discesa, perché lo scorso anno l’altoatesino ha saltato questo trimestre per squalifica.

Ogni punto guadagnato nello stesso periodo del 2026 sarà dunque un punto in più, mentre al punteggio di Alcaraz andranno sottratti i punti dello scorso anno, in tutto 2.340 punti. Djokovic, finalista a Melbourne, risale al n.3 con 5.280 punti davanti a Zverev (4.605). Lorenzo Musetti, a 200 punti dal n.4 (miglior italiano pre-Sinner nell’era Open), salta il Sudamerica per infortunio (ritiro ai quarti in Australia nel match con Djokovic). L’Italia sorride anche per Flavio Cobolli che rientra in top 20, mentre Darderi sale al n.23. Best ranking per Maestrelli: +24 posizioni al n.117 dopo la qualificazione e il secondo turno in Australia.