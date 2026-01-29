Australian Open, Sabalenka batte Svitolina e vola in finale. Niente stretta di mano a fine match

S

Sotto il cielo di Melbourne si è conclusa la semifinale di tennis degli Australian Open tra la bielorussa numero 1 al mondo Aryna Sabalenka e l'ucraina Elina Svitolina, numero 3 del ranking. Partita a senso unico: la Tigre di Minsk si è imposta sull'avversaria in un'ora e un quarto di gioco, senza concedere set con il punteggio di 6-2 6-3.



A far discutere è stata la mancata stretta di mano fra le due a margine della partita. Un gesto preannunciato sul maxischermo:" Al termine dell'incontro, non ci sarà alcuna stretta di mano tra le giocatrici. Apprezziamo il vostro rispetto per entrambe durante e a seguito del match". Sabalenka si è comunque complimentata con l'avversaria dicendosi orgogliosa e "contenta di questa vittoria, perché Elina sta giocando benissimo". Svitolina si era resa protagonista della stessa scena durante gli ottavi di finale con la russa Mirra Andreeva e, durante lo slam parigino di Roland Garros 2023, con la stessa Sabalenka.