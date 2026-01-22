Leggi il settimanale
Australian Open, Sinner vince ancora. Così vola al terzo turno

Foto: LaPresse
Jannik Sinner accede al terzo turno degli Australian Open, imponendosi senza problemi sull'australiano James Duckwort, numero 88 del mondo, con il punteggio di 6-1, 6-4, 6-2.

 

 

 

Il numero 2 al mondo, campione delle ultime due edizioni del primo slam dell'anno, al terzo turno affronterà lo statunitense Eliot Spizzirri, numero 85 Atp, che, dopo aver eliminato il brasiliano Joao Fonseca (28), si è imposto sul cinese Yibing Wu al quinto set dopo 3 ore e 45 minuti di gioco.

