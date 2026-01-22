Australian Open, Sinner vince ancora. Così vola al terzo turno
Luigi Frasca
Jannik Sinner accede al terzo turno degli Australian Open, imponendosi senza problemi sull'australiano James Duckwort, numero 88 del mondo, con il punteggio di 6-1, 6-4, 6-2.
Il numero 2 al mondo, campione delle ultime due edizioni del primo slam dell'anno, al terzo turno affronterà lo statunitense Eliot Spizzirri, numero 85 Atp, che, dopo aver eliminato il brasiliano Joao Fonseca (28), si è imposto sul cinese Yibing Wu al quinto set dopo 3 ore e 45 minuti di gioco.