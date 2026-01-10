Sinner-Alcaraz, va allo spagnolo il primo duello del 2026 a Seul

10 gennaio 2026 a

a

a

La prima 'sfida' del 2026 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è stata vinta dallo spagnolo. Una partita-esibizione a Seul (Corea del Sud), in cui il numero 1 al mondo si è imposto in due set con il punteggio di 7-5, 7-6. Confronto 'povero' dal punto di vista tecnico e con diversi errori, che è stato fondamentalmente in equilibrio e che Alcaraz ha fatto pendere dalla sua parte in due momenti decisivi. Sorrisi e grandi applausi comunque dal pubblico. All'Incheon Inspire Arena erano presenti 15mila spettatori. Adesso Sinner e Alcaraz faranno sul serio: primo appuntamento gli Australian Open, che inizieranno il 18 gennaio.

"È stata una bella esperienza, mi è piaciuto giocare qui in Corea del Sud, la gente è molto gentile. Ci hanno trasmesso molta energia. Abbiamo anche apprezzato la location, tanto pubblico, mi sono divertito. È stato un viaggio breve ma spero di tornare, mi sono divertito", ha detto lo spagnolo. "Abbiamo sempre bisogno del supporto del pubblico, per me è necessario per cercare di dare il meglio, come ho cercato di fare anche oggi. Ho apprezzato la vicinanza dei tifosi e l’amore che hanno dimostrato qui in Corea", ha aggiunto Alcaraz.

"È stato bello, tanta gente appassionata, per me e Carlos è stata un’opportunità giocare qui in Corea", ha detto Sinner, "questa ovviamente era un’esibizione, ora l’obiettivo principale è quello di andare in Australia e preparare al meglio tutta la stagione, però è stata un’occasione per far vedere un po’ di tennis a tanta gente davanti alla quale non avevamo mai giocato. Tornarci? Perché no, ho trovato una certa connessione con il pubblico di Seul, confido di poter tornare".