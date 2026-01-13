Calciomercato, la Roma chiude per Robinio Vaz e stringe per Malen. Raspadori all'Atalanta

Filippo Biafora - Lorenzo Pes 13 gennaio 2026 a

La Roma consegna il primo rinforzo del mercato invernale a Gian Piero Gasperini. Robinio Vaz è infatti destinato a diventare un nuovo giocatore giallorosso visto che è stato trovato un accordo sia con il Marsiglia che con gli agenti del calciatore. Ricky Massara è volato ieri in Francia per dare la spallata decisiva all'affare, che si concretizza con un trasferimento a titolo definitivo da 22 milioni più 3 di bonus. Il classe 2007 potrebbe già sbarcare in serata nella Capitale, al massimo domani mattina. Poi il consueto iter di visite mediche e firme sul contratto di quattro anni e mezzo.

Oltre a Vaz, il ds sta cercando di chiudere per Donyell Malen, attaccante dell'Aston Villa che trova il pieno gradimento di Gasperini. Da sabato i giallorossi hanno un'intesa con gli inglesi per un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a certe condizioni e andava convinto il giocatore a dire sì al trasferimento in Italia. Nelle ultime ore questo assenso è arrivato e i giallorossi stanno preparando i documenti per formalizzare l'affare, evitando così l'inserimento dell'Atletico Madrid.

La squadra spagnola è legata a doppio filo alle questioni di mercato romaniste. L'Atleti ha infatti venduto per 23 milioni Giacomo Raspadori, che alla fine ha deciso di indossare la maglia dell'Atalanta nonostante il lungo corteggiamento dei capitolini. Con questa somma gli spagnoli stanno cercando di superare la Roma proprio su Malen: bisogna chiudere al più presto - e la Roma sta lavorando per farlo - per evitare sorprese.