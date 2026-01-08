Lotito contestato dai tifosi dopo Lazio-Fiorentina

08 gennaio 2026 a

Tensione alle stelle in casa Lazio. Il pareggio interno contro la Fiorentina, valido per la 19esima giornata di Serie A, ha aggravato l'umore della tifoseria, scottata prima dal blocco del mercato estivo e poi dalle cessioni eccellenti con cui si è aperto quello invernale, ovvero quelle di Castellanos e Guendouzi.

Nel mirino dei tifosi c'è sempre il presidente Claudio Lotito, al centro ormai di una contestazione perenne da inizio stagione e protagonista, nell'immediato post partita dell'Olimpico, di momenti di tensione con alcuni tifosi.