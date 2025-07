Claudio Lotito, l'ironia dopo il malore in Senato: "So' maledizioni che mi mandano..."

08 luglio 2025 a

Paura in Senato per Claudio Lotito. Il presidente della Lazio e senatore di Forza Italia è stato costretto a lasciare l’Aula dopo aver accusato un malessere improvviso. In un primo momento si era parlato di problemi respiratori, tanto che Lotito è stato trasportato d’urgenza al Policlinico Gemelli di Roma per sottoporsi a una serie di controlli approfonditi. Fonti ospedaliere hanno successivamente rassicurato sulle sue condizioni: «Sono buone», hanno dichiarato i medici, spiegando che il senatore si trova ora ricoverato nel reparto di cardiologia intensiva, in osservazione per la notte.

Nel pomeriggio è arrivata anche una nota ufficiale dallo staff del senatore, che ha voluto precisare la natura del ricovero: «Non si è trattato di alcun malore, ma solo di accertamenti di controllo». Lotito stesso, con la consueta vena ironica, ha cercato di sdrammatizzare la vicenda telefonando ad alcuni giornalisti: «Nessun malore. So’ maledizioni che mi mandano, ma dovranno sopportarmi ancora a lungo».

Il presidente biancoceleste ha poi rivolto un ringraziamento al personale del Gemelli per la professionalità e l’attenzione ricevuta, e ha voluto rassicurare i tanti che in queste ore gli hanno manifestato vicinanza e affetto. Nelle prossime ore è atteso un comunicato ufficiale della S.S. Lazio per aggiornare ulteriormente sulle sue condizioni. Per ora, il peggio sembra scongiurato.