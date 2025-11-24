Lazio-Lecce, la moviola di Calvarese: Arena in confusione ma Serra al Var fa peggio

Foto: Lapresse

24 novembre 2025 a

Torna in campo Alberto Ruben Arena, che dopo qualche imprecisione di troppo in Torino-Pisa ha arbitrato anche Frosinone-Modena in Serie B. L'arbitro della sezione di Torre del Greco - alla settima apparizione in carriera in Serie A - vive una serata davvero storta sia dal punto di vista tecnico che disciplinare, ma peggio di lui il VAR Serra. Il primo episodio clou della serata dell'Olimpico arriva in occasione del gol di Sottil in apertura di match, annullato dall'arbitro classe '92 per un colpo dello stesso ex Milan e Fiorentina a Isaksen, con il danese che si tocca il volto. In realtà, rivedendo il contatto al replay non sembra falloso: il VAR Serra sarebbe dovuto intervenire.

Pochi minuti più tardi il direttore di gara campano sbaglia a non estrarre il cartellino giallo per Danilo Veiga, con il difensore del Lecce che stende Zaccagni dopo essere stato saltato nettamente dall'ex Hellas Verona. Regolare, invece, il gol di Mattéo Guendouzi. Il pallone giocato da Toma Basic è ancora in campo, con il centrocampista della Lazio che riesce a evitare che esca e a servire l'assist proprio per il francese. Arena apre il secondo tempo con un'altra imprecisione tecnica, non sanzionando la spinta di Boulaye Dia su Tiago Gabriel, davvero evidente, in occasione del gol dell'attaccante senegalese poi giustamente annullato dopo On Field Review. Il primo giallo del match è per Guendouzi, che stende Konan N'Dri all'ingresso dell'area di rigore della Lazio: corretta dunque l'ammonizione per il centrocampista francese. Poco dopo è la stessa ala classe 2000 del Lecce a prendere il cartellino giallo, per un fallo su Mattia Zaccagni. Il numero 10 biancoceleste si conferma il calciatore che provoca più ammonizioni in Serie A, arrivato a quota undici in questa speciale classifica.