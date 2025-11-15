Atp Finals, Sinner in finale, de Minaur ko in 2 set

Foto: La Presse

Sinner come da pronostico si qualifica per la finale delle Atp Finals 2025 di Torino. Il campione in carica supera l'australiano Alex de Minaur in due set col punteggio di 7-5 6-2 in meno di due ore di partita. Nella prima frazione di gioco ci vogliono sette tentativi a Sinner per strappare il servizio ad Alex de Minaur e vincere il primo set. L'australiano gioca bene si difende benissimo e col servizio e' sempre molto efficace. Ma, dopo aver sprecato tre palle break consecutive al secondo gioco, non riesce piu' a impensierire Sinner che prende in mano le redini del gioco. La difesa di de Minour e' tenace, ma poi sul 5-5 nulla puo' contro Il martellamento dell'italiano che, al secondo tentativo, strappa il servizio e poi vince facilmente il primo set. Nel secondo, de Minour sembra piu' stanco e Sinner ne approfitta immediatamente strappandogli nuovamente il servizio e portandosi sul 2-0. Nel successivo turno di servizio dell'australiano, Sinner, sotto 40-15, rimonta e fa il secondo break chiudendo virtualmente la partita. L'australiano evita il 6-0 annullando l'ennesima palla break sul 4-0 per Sinner e vincendo il punto con grande fatica. L'impegno del giocatore che non molla mai piace al pubblico che gli tributa un grande applauso dopo essersi portato 1-4. Un'ovazione che per un attimo distrae Sinner che, nel suo turno di servizio, concede una palla break del 2-4 all'australiano. Anche stavolta, pero', come quasi sempre nel torneo (chiedere a Zverev), risolve tutto con una battuta vincente. Poi va come deve andare e Sinner chiude il secondo set col punteggio di 6-2. Adesso l'altoatesino aspetta di conoscere l'avversario della finale di domani in programma alle ore 18. Stasera alle 20.30 il canadese Felix Auger-Aliassime cerchera' l'impresa contro Carlos Alcaraz nel tentativo di cambiate quella che sembra essere la finale annunciata, l'ennesima sfida Sinner-Alcaraz.