Jannik Sinner è agli ottavi degli Us Open. Vittoria in rimonta su Shapovalov

Jannik Sinner è approdato agli ottavi degli Us Open di tennis. Sui campi di Flushing Meadows a New York, l'azzurro, dopo avere perso il primo set del suo torneo, ha vinto in rimonta contro il canadese Denis Shapovalov imponendosi con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-3, 6-3. L'altoatesino, non sempre preciso al servizio e autore di qualche errore di troppo, ha faticato forse più del previsto: sotto anche nel terzo set 3-0, ha però infilato nove game di fila facendo girare il match.

Come successo per la sfida con l'australiano Alexei Popyrin, per il numero 1 al mondo è stata una 'rivincita' rispetto alla sconfitta subita nell'unico precedente che c'era stato tra i due: Shapovalov infatti aveva vinto nel 2021 agli Australian Open. Per Sinner è stata la 20esima vittoria a New York e il successo numero 23 consecutivo negli Slam sul cemento.