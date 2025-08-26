Jannik Sinner agli Us Open, esordio contro Kopriva: orario e dove vederla

Francesca Schito 26 agosto 2025 a

L'attesa era tutta per lui. Jannik Sinner è pronto a difendere il titolo agli Us Open. Oggi il numero uno del mondo debutterà contro ceco Vit Kopriva nel secondo incontro sull'Arthur Ashe, dopo il match femminile tra Iga Swiatek e la colombiana Arango, quindi indicativamente intorno alle 19 (diretta su Supertennis e sui canali di Sky Sport). Nel giorno in cui si chiuderanno i match del primo turno dello Slam newyorkese, l'altoatesino testerà le sue condizioni dopo il virus che lo aveva costretto al ritiro nella finale di Cincinnati otto giorni fa. Ieri Sinner si è allenato per un paio d'ore a Flushing Meadows scegliendo come sparring partner il russo Roman Safiullin, ennesimo «big server» scelto dall'azzurro. Tribune piene e smartphone con le telecamere accese per immortalare il campione di Sesto, impegnato a lungo sul servizio, quella che aveva definito la nota dolente nell'ultimo Masters 1000 della stagione.

L'altoatesino, alla difesa del titolo conquistato un anno, non ha precedenti con il ceco numero 89 del mondo, ma le insidie in un primo turno di Slam sono dietro l'angolo e l'attenzione è al massimo. Nella notte di ieri intanto ha conquistato il pass per il secondo turno Jasmine Paolini che ha eliminato in due set l'australiana Aiava (6-2 7-6). Niente da fare invece per Elisabetta Cocciaretto che ha sprecato l'opportunità di andare avanti nel torneo, sbagliando tantissimo dopo un'ottima partenza contro la russa Putintseva, che non vinceva una partita da due mesi e mezzo: «Sono partita abbastanza bene - le sue parole sono andata 4-1 sopra e stavo giocando benissimo, ma con il passare dei minuti le cose sono cambiate, sono scesa di intensità, non muovevo più i piedi e ho colpito meno la palla. Quello che è accaduto oggi è un po' il frutto di questo periodo, mi sono allenata con troppi alti e bassi ed è una cosa su cui devo prestare maggiore attenzione. Queste sconfitte mi aiutano a capire che devo entrare nell’ottica di andare ogni giorno oltre la mia comfort zone, uscire dai miei schemi e dalla mia pigrizia».

Nella notte italiana ha vinto in tre invece Novak Djokovic, impegnato contro il giovane statunitense Tien: «Ho iniziato alla grande, il primo set mi sentivo davvero bene ha detto Djokovic - e poi nel secondo set sono rimasto davvero sorpreso da quanto mi sentissi male fisicamente. Ho solo faticato molto a rimanere negli scambi lunghi e a recuperare dopo i punti». Esce invece tra le polemiche con il giudice di sedia Daniil Medvedev. Oggi oltre a Sinner scenderanno in campo anche Lorenzo Musetti (primo incontro sul Louis Armstrong alle 17 italiane) contro Mpetshi Perricard, match tutt'altro che agevole per il toscano, opposto a uno dei più forti «server» del circuito. Esordio a New York anche per Matteo Arnaldi contro Cerundolo e di Lorenzo Sonego opposto all'australiano Schoolkate.