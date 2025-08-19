Sinner si ritira a Cincinnati, il parere del medico: "Stress e caldo mix rischioso"

19 agosto 2025 a

"Mi sento troppo male, non posso muovermi". Per Jannik Sinner si conclude in maniera amara il match con Carlos Alcaraz. L'altoatesino forte, il numero 1 del mondo e campione uscente, dopo appena 20 minuti della finale del 1000 di Cincinnati, è stato costretto a ritirarsi e ha alzato bandiera bianca a causa di un malessere non meglio specificato. Cosa è successo? Le ipotesi sono servite. "Sinner è sembrato visibilmente in difficoltà fisica sin dai primi scambi", ha evidenziato all'Adnkronos Salute il medico fisiatra Andrea Bernetti, segretario generale della Simfer (Società italiana di medicina fisica e riabilitativa). Le cause del malore, sebbene non ufficialmente confermate, "sono probabilmente da ricondurre alla grande fatica accumulata nei giorni precedenti associata anche alle criticità climatiche a volte proibitive".

Sinner, in effetti, "arrivava a questa finale dopo un percorso impegnativo nel torneo e le condizioni climatiche del campo, con un caldo spesso soffocante, potrebbero aver giocato un ruolo cruciale, considerando anche l'orario della finale", ha analizzato in tutta sincerità l'esperto. Fatale potrebbe dunque essere stata "la combinazione di stress fisico e alte temperature", che è notamente "rischiosa" per gli atleti. Il campione si è detto deluso ma ha spiegato di non aver avuto alternativa. "Da ieri non mi sentivo bene, speravo di migliorare nella notte e invece sono peggiorato", ha dichiarato a caldo. Il che, ha ipotizzato Bernetti, potrebbe anche far "supporre una problematica di natura virale. Sono ovviamente solo supposizioni, tuttavia il ritiro probabilmente è anche legato alla necessità di non compromettere i futuri impegni agonistici a partire dagli imminenti Us Open. Auguriamo al campione italiano di rimettersi il prima possibile".