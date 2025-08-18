Cincinnati, Sinner si ritira in finale contro Alcaraz: "Mi dispiace avervi deluso"

18 agosto 2025 a

a

a

Clamoroso a Cincinnati. Jannik Sinner si ritira nella finale del Masters 1000 americano dopo 23 minuti di gioco. L'azzurro lascia il campo nella sfida contro Carlos Alcaraz sul punteggio di 5-0 per lo spagnolo nel primo set. Il numero uno del ranking Atp è apparso fin da subito lento e disorientato, non al meglio della condizione, e ha comunicato poi ai fisioterapisti la decisione di abbandonare il match. Bel gesto di Alcaraz, che corre subito ad abbracciare Jannik per sincerarsi delle sue condizioni, accompagnato dagli applausi del pubblico. Alcaraz conquista il sesto titolo dell'anno e il 22esimo della carriera.

"Mi dispiace di avervi deluso ma non mi sentivo bene. Speravo di migliorare nella notte ma sono peggiorato. Ci ho provato, mi dispiace molto ma a volte capita e bisogna accettarlo". Lo ha affermato Jannik Sinner dopo essersi ritirato nel corso della finale del torneo Atp Masters 1000 di Cincinnati contro Carlos Alcaraz.