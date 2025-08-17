Sinner ancora contro Alcaraz: i due extraterrestri del tennis in finale a Cincinnati

17 agosto 2025 a

Una sfida tra extraterrestri: Sinner ancora una volta contro Alcaraz. Lo spagnolo ha battuto Alexander Zverev ed ha raggiunto l'italiano in finale al Masters 1000 di Cincinnati. Così sul cemento statunitense andrà in scena l'ennesimo duello tra supercampioni, il primo dopo la vittoria dell'azzurro a Wimbledon. Alla finale del torneo in Ohia i due rivali ci arrivano con un percorso diverso: Se Sinner, che ha appena compiuto 24 anni, non ha concesso neanche un set agli avversari, mostrando di essere in gran forma, il murciano ha sofferto un po' di più con avversari più difficili da battere.

Escluso un piccolo calo fisico in semifinale, l'altoatesino è sempre apparso capace di battere ogni avversario. "Sono contento di essere tornato in finale - ha detto Sinner subito dopo la vittoria in semifinale sull'emergente francese Terence Atmane e prima - Ma in finale sarà una partita molto diversa. Vedremo". Felice ed entusiasta anche Alcaraz. "Non vedo l'ora di giocare di nuovo contro Jannik - ha detto dopo la vittoria in semifinale - Quando giochiamo, alziamo entrambi il livello al massimo e offriamo uno spettacolo di tennis davvero bello. Sono pronto a rivedere ciò che non ha funzionato nell'ultima partita e a cercare di fare meglio lunedì".