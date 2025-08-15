Cincinnati, Sinner in semifinale con Atmane: chi è l'underdog senza sponsor (ma con un super Q.I.)

15 agosto 2025 a

Prosegue l'avventura di Terence Atmane al Masters 1000 di Cincinnati. Dopo aver rispedito a casa negli ottavi lo statunitense Taylor Fritz (n.4 del ranking e del seeding) il tennista francese ha eliminato anche il danese Holger Rune (n.9 ATP e settima testa di serie), battuto con un netto 6-2, 6-3. In semifinale adesso affronterà Jannik Sinner. "Mi sto divertendo tantissimo in campo. È per momenti come questi che mi alleno duramente ogni giorno. Sono solo emozioni positive. Non vedo l'ora che arrivi sabato per la semifinale. Sarà una partita fantastica - ha aggiunto in una intervista a 'L'Equipe' parlando del suo prossimo avversario - E' una persona con due braccia e due gambe, come me. È il n.1 al mondo, vince gli Slam, complimenti a lui. Sarà interessante per me: dopo aver battuto il n. 4 e il n. 9, potrò misurarmi con il n. 1. Vedrò com'è giocare a un livello molto, molto alto. Lo affronterò come le altre partite perché in ogni caso, non ho nulla da perdere. È dall'inizio del torneo che non ho nulla da perdere e sabato non cambierà nulla".

Il francese è soprannominato "Le Magicien" per il suo dritto mancino, con cui fa magie, e a quanto pare ha un'intelligenza fuori dal comune con un Q.I. di ben 158 punti (per dire il quoziente intellettivo medio in Francia è di 98...). In una settimana tennistica senza precedenti per la sua carriera ha battuto tre top 20 (Cobolli, Fritz e Rune) e conquistato le simpatie del pubblico anche perché vero underdog del circuito: "Non ho sponsor, mi compro i vestiti da solo, mi pago tutto, questo torneo mi sta facendo guadagnare soldi importantissimi per la mia carriera", ha detto in un'intervista.