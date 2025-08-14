Jannik Sinner travolge Auger-Aliassime e vola in semifinale a Cincinnati

Francesca Schito 14 agosto 2025 a

Un dominio incontrastato quello che ha consegnato a Jannik Sinner le chiavi della semifinale di Cincinnati. Il numero uno del mondo ha concesso appena due game al suo avversario Felix Auger-Aliassime - mai battuto finora in carriera - imponendosi con il punteggio di 6-0 6-2. Nulla da fare nel primo set per il canadese che, complice la tensione, ha commesso cinque doppi falli mettendo in campo appena il 50% delle prime di servizio. Un gioco da ragazzi per l'altoatesino, che ha chiuso in appena 27 minuti.

Il secondo parziale ha visto l'azzurro perdere due game consecutivi, per poi infilare nuovamente un parziale di sei game a zero, fissando il risultato sul definitivo 6-0 6-2 in un'ora e undici minuti. Il numero uno del mondo, alla sua dodicesima semifinale in un Masters 1000, attende ora il vincente del match tra il francese Altmane e Holger Rune.