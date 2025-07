Mondiali di nuoto, Italia d'oro: trionfo di Pellacani-Santoro nei tuffi e Cerasuolo nella rana

30 luglio 2025 a

Un'Italia tutta d'oro quella in acqua ai Mondiali di nuoto 2025 di Singapore. Nei tuffi Chiara Pellacani e Matteo Santoro hanno vinto nella finale del sincro misto trampolino 3 metri con il punteggio di 308.13 ed entrano nella storia. Mai l'Italia si era spinta così in alto con una coppia. Simone Cerasuolo invece ha conquistato l'oro nei 50 metri rana. Nei tuffi, finora solo la leggenda Klaus Dibiasi (nella piattaforma a Belgrado 1973 e Cali 1975) e la vice presidente Tania Cagnotto (nel trampolino 1m a Kazan 2015) erano riusciti a vincere un oro mondiale. Adesso ci sono anche il presente e futuro dei tuffi azzurri. Argento agli australiani Cassiel Rousseau e Maddison Keeney con 307.26. Bronzo ai cinesi Zilong Chen e Yajie Li.

Simone Cerasuolo ha invece conquista la medaglia d'oro nei 50 rana uomini. Si tratta del primo oro in vasca per l'Italia in questi Mondiali. L'azzurro ha chiuso con il tempo di 26.54 battendo il russo Kirill Prigoda, argento in 26.52, e il cinese Haiyang Qin, bronzo in 26.67. Il 22enne di Imola è diventato il primo campione iridato italiano di sempre in questa specialità dei 50 rana. Quinta medaglia di sempre nella rana dopo il bronzo di Domenico Fioravanti (Fukuoka 2001) e gli argenti di Fabio Scozzoli (Shanghai 2011) e Nicolò Martinenghi (Budapest 2022 e Doha 2024).