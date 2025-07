Calcio, Thomas Partey accusato di stupro dopo le denunce di tre donne: guai per l'ex Arsenal

04 luglio 2025 a

L'ex calciatore dell'Arsenal Thomas Partey è stato accusato di cinque capi d'imputazione per stupro e uno per violenza sessuale, dopo le denunce di tre donne, ha dichiarato la polizia britannica. Le accuse contro il 32enne nazionale ghanese si riferiscono a presunti reati commessi tra il 2021 e il 2022 e "fanno seguito a un'indagine investigativa avviata nel febbraio 2022", ha dichiarato la Polizia Metropolitana in un comunicato. La polizia "fa seguito a un'indagine avviata dagli investigatori nel febbraio 2022" in seguito alla prima denuncia. Gli avvocati di Partey, 32 anni, hanno dichiarato in un comunicato che l'uomo "nega tutte le accuse a suo carico". "Ha collaborato pienamente con la polizia e il CPS durante le loro indagini triennali", le parole dell'avvocato Jenny Wiltshire. Ora accoglie con favore l'opportunità di riabilitare finalmente il suo nome. "Dato che sono in corso procedimenti legali, il mio cliente non può rilasciare ulteriori dichiarazioni", ha aggiunto.

Partey, incriminato quattro giorni dopo aver lasciato il club di North London, comparirà in tribunale nel centro di Londra il 5 agosto. La polizia ha affermato che le accuse di stupro riguardano due donne, mentre la denuncia per violenza sessuale riguarda una terza. Il sovrintendente investigativo Andy Furphy, la cui squadra sta conducendo le indagini, ha detto che la loro priorità è fornire "supporto alle donne che si sono fatte avanti". E ha esortato chiunque sia "coinvolto nel caso" o "in possesso di informazioni" a contattare la polizia.