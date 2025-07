Diogo Jota, schianto fatale per i due calciatori: il video choc e le cause dell'incidente

03 luglio 2025 a

Era stato un anno di successi e gioie per il calciatore portoghese Diogo Jota: la vittoria della Premier League con il Liverpool, della Uefa Nations League al fianco del suo idolo Cristiano Ronaldo, il matrimonio a fine giugno con la sua compagna di sempre Rute Cardoso. In un attimo i sogni del 28enne si sono infranti in un incidente stradale in Spagna, nella provincia di Zamora. Con lui viaggiava il fratello André Silva, 25 anni, anche lui calciatore. Mercoledì notte erano a bordo di un'auto presa a noleggio, una Lamborghini, quando il veicolo, passata la mezzanotte, è uscito di strada e ha preso fuoco lungo la A-52, all'altezza di Sanabria. La Guardia Civil ha confermato che dalle prime indagini l'ipotesi più probabile è che uno pneumatico sia scoppiato durante un sorpasso, il che ha fatto perdere ai fratelli il controllo del mezzo. Nell'incidente non sono stati coinvolti altri veicoli. L'auto ha preso fuoco e i due giocatori sono morti al suo interno. Secondo quanto riferisce El Paìs lo scoppio dello pneumatico potrebbe essere stato causato dall'alta velocità a cui viaggiavano i due, su un manto stradale irregolare. Un video diffuso sui social mostra gl iistanti dopo lo schianto con la Huracan in fiamme.

Il giornale sportivo portoghese A Bola ha riferito che Diogo Jota era diretto a Santander dove avrebbe dovuto prendere un traghetto per rientrare in Inghilterra. Al giocatore era stato consigliato di viaggiare in auto invece che in aereo per evitare la pressione della cabina, a causa di un intervento chirurgico a un polmone a cui si era sottoposto di recente. L'ultimo post pubblicato su Instagram dall'attaccante è il video delle nozze con Cardoso a Porto. I due avevano tre figli, il più piccolo nato lo scorso anno. 'Sì, per sempre', aveva scritto lei sui social nel giorno del matrimonio, il 22 giugno, appena dieci giorni prima del tragico incidente. Jota si stava godendo una pausa estiva dal calcio dopo aver aiutato il Portogallo a vincere la Nations League. La finale dell'8 giugno contro la Spagna a Monaco è stata la sua ultima partita. Calciatori, sportivi e club hanno espresso profondo dolore e sconcerto mentre i tifosi dei Reds si sono radunati fuori dallo stadio Anfield dove hanno lasciato corone di fiori, magliette e sciarpe, per ricordare il loro campione.

È "una perdita inimmaginabile", ha affermato in una nota il Liverpool FC. Diogo Jota "non sarà dimenticato", ha assicurato il presidente Uefa, Aleksander Ceferin. Oggi alle 21 il Portogallo, inserito nello stesso girone dell'Italia, debutterà nell'Europeo femminile di calcio affrontando la Spagna a Berna, con un minuto di raccoglimento prima delle partite. Al cordoglio si sono uniti i club italiani, dalla Juventus alla As Roma, e il presidente della Fifa, Gianni Infantino, che si è detto "profondamente addolorato". "Non ha alcun senso. Poco fa eravamo insieme in Nazionale, poco fa ti eri sposato. Alla tua famiglia, a tua moglie e ai tuoi figli, invio le mie condoglianze e auguro loro tutta la forza del mondo. So che sarai sempre con loro. Riposate in pace, Diogo e André. Ci mancherete", ha scritto sui social Cristiano Ronaldo, capitano del Portogallo e dell'Al Nassr.

Diogo Jota, il matrimonio solo 10 giorni fa: "Non lo dimenticheremo". Lascia tre figli

La morte di Jota "mi spezza il cuore, era un grande amico", ha detto l'ex tecnico del Liverpool Jurgen Klopp. Messaggi di lutto sono arrivati anche da campioni come LeBron James a Rafa Nadal, nonché dal presidente portoghese e dai premier di Portogallo e Regno Unito. Anche il principe William ha espresso profondo dolore. "I nostri pensieri sono rivolti alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutti coloro che lo conoscevano", ha scritto su X. Nato a Porto nel 1996, Jota aveva debuttato da professionista con il club portoghese Paços de Ferreira. Ex dell'Atletico Madrid, era arrivato al Liverpool nel 2020 dal Wolverhampton per 44,7 milioni di euro. Da allora aveva disputato 182 partite con i Reds, segnando 65 gol e fornendo 26 assist. In questo periodo aveva conquistato tre titoli: una Premier League (2024-25), una FA Cup (2021-22) e una Coppa di Lega (2021-22). Il suo ultimo gol per il club è stato quello della vittoria nel derby del Merseyside contro l'Everton ad aprile.