The Pozzolis Family, Alice e Gianmarco si sono separati: cosa succede alla coppia social

L'amore è finito la famiglia continua, e con essa The Pozzolis Family che diventa "new". Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli lo hanno raccontato al Corriere della sera i una intervista doppia in cui rivelano che non sono più una coppia da circa un anno e dopo due anni di terapia.

I due attori comici già protagonisti di una edizione di Lol e genitori di due bambini portano sui social da anni un format coimco sulla vita familiare. Ora che si sono separati la loro pagina non chiuderà: "Continueremo a raccontare la nostra nuova famiglia non tradizionale", affermano. "Abbiamo fatto terapia di coppia, ma qualcosa si era spento. Da un anno in case diverse a Milano: ne abbiamo parlato con i bambini, ora tocca al pubblico.", hanno raccontato.