Jannik Sinner, buona la prima a Wimbledon: vince facile con Nardi e trova Vukic

01 luglio 2025 a

a

a

Tutto facile per Jannik Sinner nel derby italiano al primo turno del torneo di Wimbledon. Il numero 1 del ranking ATP ha battuto in 3 set Luca Nardi (numero 95) con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-0. È la nona volta che due italiani si affrontavano in un match di singolare maschile a Wimbledon, la quarta negli ultimi tre anni. È stata la 26esima sfida tutta italiana in un torneo del Grande Slam nell'Era Open e la terza di questa stagione, dopo la vittoria di Musetti su Matteo Arnaldi al primo turno degli Australian Open e quella di Flavio Cobolli sullo stesso Arnaldi al secondo turno del Roland Garros.

Video su questo argomento Tennis, Wimbledon al via con il piano "stress da caldo" TMNews

Sinner ha vinto tutti i 15 incontri disputati contro giocatori italiani nel circuito maggiore, quattro dei quali negli Slam: contro Gianluca Mager al secondo turno del Roland Garros 2021, contro Sonego al secondo turno degli Us Open 2023, contro Berrettini al secondo turno di Wimbledon lo scorso anno, e contro Nardi oggi al primo turno di Wimbledon. Nel secondo turno Sinner affronterà l'australiano Aleksandar Vukic numero 93 del ranking.