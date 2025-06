Sinner cambia il preparatore e il fisioterapista: "Qualcosa di diverso". Ecco perché

28 giugno 2025 a

a

a

La rivoluzione sinneriana parte da Londra, a pochi giorni dall'inizio di Wimbledon. Il preparatore atletico Marco Panichi e il fisioterapista Ulises Badio non fanno più parte del suo staff. La notizia arriva a pochi giorni di un torneo importante e spiazza i seguaci del numero uno al mondo. "Non c'è una ragione specifica e vi posso assicurare che non è accaduto nulla di eclatante. Credo ci siano solo dei momenti in cui si deve fare qualcosa di diverso", spiega l'azzurro, che mette così a tacere tutta la dietrologia che ha fatto seguito all'annuncio della novità. "Era una cosa già decisa da tempo - confessa l’altoatesino -. Finora mi sono sempre trovato bene e abbiamo fatto grandi cose, ma ho voluto fare qualcosa di differente e ora sono curioso di sapere cosa accadrà a Londra nelle prossime due settimane. Ho deciso di cambiare dopo Halle".

Sinner-Alcaraz, il duello continua: il mondo guarda a Wimbledon

I due erano entrati a far parte del team di Sinner meno di un anno fa, a settembre 2024, al posto di Umberto Ferrara e Giacomo Naldi, allontanati per le conseguenze del caso Clostebol. Adesso si registra un altro avvicendamento all'interno di uno staff che dovrà già far fronte nei prossimi mesi al probabile addio a fine stagione del supercoach Darren Cahill, nonostante i tentativi di Simone Vagnozzi di far cambiare idea all'ex giocatore australiano. Nell'immediato la "Volpe rossa" sarà accompagnata da Andrea Cipolla, osteopata che collabora spesso con il suo team, nell'attesa che il diretto interessato, in occasione del media day previsto per sabato, chiarisca i motivi di questo divorzio inatteso. Intanto il sorteggio del tabellone vedrà Sinner incrociare tanta Italia nel suo cammino sull'erba londinese. A cominciare da Luca Nardi, mai affrontato in carriera, contro cui debutterà martedì. Possibile anche un quarto tutto azzurro con Lorenzo Musetti, che se la vedrà all'esordio con Nikoloz Basilashvili.