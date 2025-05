Tennis, Flavio Cobolli batte Rublev e vince il torneo di Amburgo

24 maggio 2025 a

Flavio Cobolli ha vinto il "Bitpanda Hamburg Open", torneo Atp 500 in corso sui campi in terra battuta ad Amburgo. Il tennista azzurro, numero 35 del ranking Atp, ha battuto in finale il russo Andrey Rublev, numero 17 al mondo, in due set con il punteggio di 6-2, 6-4 in un'ora e 29' di gioco.

Per Cobolli è il secondo titolo della carriera dopo la vittoria di Bucarest dell'aprile scorso su Sebastian Baez. Per l'Italia è il titolo Open numero 102, il quarto dell'anno dopo Sinner a Melbourne, appunto Cobolli a Bucarest e Darderi a Marrakech. Nel ranking di lunedì prossimo Cobolli sarà numero 26 del mondo, suo nuovo best ranking. "E' il miglior momento della mia carriera - ha detto Cobolli a fine incontro - e il match più bello mai giocato. C'è qui tutta la mia famiglia, non mi aspettavo di giocare così bene. Non riesco a descrivere la felicità che provo. E' un sogno che si avvera". Cobolli assicura all'Italia il quinto titolo nella storia del torneo di Amburgo, la cui prima edizione risale al 1892. Nel 1960 ha vinto Nicola Pietrangeli, nel 1977 Paolo Bertolucci, nel 2013 Fabio Fognini e nel 2022 Lorenzo Musetti.