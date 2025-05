Tennis, Sinner resta in vetta alla classifica per la 50ª settimana di fila. Musetti al numero 8

19 maggio 2025 a

Nonostante la sconfitta agli Internazionali d'Italia, Jannik Sinner rimane saldamente numero 1 del mondo e raggiunge le 50 settimane in vetta al ranking Atp, di fila e complessive. Il fuoriclasse altoatesino è sicuro di diventare il quinto giocatore a raggiungere le 52 settimane consecutive in vetta dopo essere diventato numero 1 per la prima volta. Da quando esiste il ranking computerizzato, ci sono riusciti solo Roger Federer (237 settimane, 2004-08), Jimmy Connors (160, 1974-77), Lleyton Hewitt (75, 2001-03) e Novak Djokovic (53, 2011-12). Alle sue spalle ora c'è Carlos Alcaraz che l'ha sconfitto ieri al Foro Italico e ha superato Alexander Zverev, campione a Roma nel 2024 ma battuto quest'anno ai quarti da Musetti. Questo vuol dire che al Roland Garros, dove saranno le prime due teste di serie, Sinner e Alcaraz potranno incontrarsi solo in finale. Sinner ha un vantaggio di 1.530 punti su Alcaraz e di 3.095 su Zverev. A Parigi, il murciano non potrà aggiungere punti in quanto campione in carica. Zverev vedrà invece uscire i punti della finale di 12 mesi fa, Sinner quelli della semifinale. Al Roland Garros tra le prime otto teste di serie ci sarà anche Lorenzo Musetti, grazie alla semifinale al Foro. Il carrarino, n.8 Atp, è il quinto italiano tra i migliori otto dal 1973, nell'era del ranking computerizzato, dopo Sinner (best ranking n.1), Adriano Panatta (4), Matteo Berrettini (6) e Corrado Barazzutti (7). Quando le classifiche venivano redatte dai giornalisti, tra i migliori otto del mondo sono stati considerati anche Nicola Pietrangeli (3) e Uberto De Morpurgo (nel 1930). Nonostante il ritiro a Roma, Matteo Berrettini guadagna due posizioni ed è 29º in un ranking che vede nove azzurri tra i primi cento.

Internazionali d'Italia, Sinner va ko. Il re di Roma è Alcaraz

Questa la top ten della nuova classifica Atp:

Jannik Sinner (Ita) 10.380 (--);

Carlos Alcaraz (Esp) 8850 (+1);

Alexander Zverev (Ger) 7285 (-1);

Taylor Fritz (Usa) 4625 (--);

Jack Draper (Gbr) 4610 (--);

Novak Djokovic (Srb) 4080 (--);

Casper Ruud (Nor) 3905 (--);

Lorenzo Musetti (Ita) 3860 (+1);

Alex de Minaur (Aus) 3635 (-1);

Holger Rune (Den) 3440 (--).

Così gli altri italiani:

28. Matteo Berrettini 1720 (+2);

35. Flavio Cobolli 1480 (-1);

39. Matteo Arnaldi 1365 (-2);

44. Lorenzo Sonego 1205 (--);

45. Luciano Darderi 1159 (+1);

68. Mattia Bellucci 891 (--);

94. Luca Nardi 645 (+1);

107. Fabio Fognini 536 (--);

140. Francesco Passaro 423 (-39).