Serie A, la moviola di Calvarese: Var perfetto a San Siro e all'Olimpico

19 maggio 2025 a

a

a

Diversi gli episodi al limite o contestati di questa trentasettesima giornata. Cominciamo da Inter-Lazio, con il calcio di rigore decisivo per il 2-2 di Pedro, in occasione del quale vengono espulsi sia Simone Inzaghi che Baroni. Viene sanzionato il fallo di mano di Bisseck: il braccio del difensore si allarga sul tocco di Castellanos, e impatta il pallone. Proprio il movimento dell'arto verso il pallone spiega l'intervento del VAR, che istruisce l'On Field Review. Si discute anche sulla spinta di Rovella ai danni di Bisseck nel primo tempo; vero che il centrocampista si aiuta con le due braccia per fermare l'avversario, ma il contatto alto è di entità troppo lieve per giustificare l'assegnazione di un penalty. Infine, non c'è fallo di Thuram su Marusic in occasione del 2-1 di Dumfries: il francese prende posizione in maniera regolare. Due episodi oggettivi, invece, il gol convalidato alla Lazio per l'1-1 (Vecino non è in offside quando riceve palla prima di servire Pedro), e quello annullato all'Inter per fuorigioco di Arnautovic nel recupero del secondo tempo.

Segui Gianpaolo Calvarese sul sito calvar.it e sui suoi profili social

In Roma-Milan nel primo tempo viene espulso Gimenez per una gomitata a pallone lontano ai danni di Mancini. Un gesto non visto in campo dall'arbitro Piccinini ma sanzionato in seguito a consulto con il VAR Mazzoleni. Un episodio molto simile a quello di Beukema-Gabbia in Milan-Bologna, su cui però il VAR - sbagliando - non era intervenuto. Il provvedimento per il messicano è corretto: da direttive AIA (successive a Douglas Luiz-Patric in Juventus-Lazio, che erroneamente non fu punito con l'espulsione) va punito appunto il gesto, al netto dell'intensità, come accaduto anche in Lazio-Juventus (Kalulu su Castellanos, anche lì il VAR era Mazzoleni). regolare il gol di Joao Felix, perché non c'è fallo di mano di Gimenez, bensì un tocco decisamente non punibile: non essendo il messicano a segnare, la rete viene correttamente convalidata.

In Parma-Napoli, l'episodio più controverso è il rigore assegnato in campo da Doveri e revocato con On Field Review. Il contatto Lovik-Neres c'è, anche se lieve, ma il penalty viene revocato per un fallo evidente di Simeone su Circati nell'APP (Attacking Possession Phase). Nel primo tempo gli azzurri chiedeva un fallo di mano di Balogh, ma l'impatto non è punibile.