21 volte Piazza di Siena: il 25 maggio con il Carosello del San Raffaele Viterbo torna a Villa Borghese il binomio vincente tra sport e inclusione

Anno dopo anno, l'appuntamento con Piazza di Siena, il Concorso Ippico Internazionale Ufficiale di Roma “Piazza di Siena - Master d’Inzeo”, giunto alla sua 92^ Edizione, è diventato molto più di una semplice esibizione sportiva: è un simbolo di forza, determinazione e speranza. I giovani cavalieri del San Raffaele Viterbo, con la loro energia e il loro spirito indomito, rappresentano l'essenza di un progetto che punta a superare i limiti e a ridefinire i confini dell'inclusione. Anche quest’anno, e per la 21ma volta, in sella ai biondi Haflinger, i ragazzi normodotati e non del Centro di Riabilitazione Equestre del San Raffaele, chiuderanno l’evento che si tiene dal 21 al 25 maggio nel cuore di Villa Borghese, seguiti dai Lancieri di Montebello e dal 4° Reggimento dei Carabinieri a cavallo. Questa ventunesima edizione segna un traguardo importante, un percorso fatto di successi, crescita e soprattutto di integrazione. L'equitazione, disciplina nobile e affascinante, diventa così uno strumento straordinario per abbattere barriere e costruire ponti, unendo ragazzi con diverse abilità in un unico, grande abbraccio.