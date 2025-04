Soulè trascina la Roma e affonda l'Inter

27 aprile 2025 a

a

a

Terza sconfitta consecutiva per l'Inter. La squadra di Simone Inzaghi, dopo aver perso a Bologna in campionato ed essere stata eliminata in Coppa Italia per mano del Milan, viene fermata anche dalla Roma, che vince 1-0 a San Siro, fa un favore al Napoli in chiave scudetto e rilancia la sua corsa verso un posto in Champions. E' un gol di Matias Soule' a guastare ulteriormente il mese dei nerazzurri, chiamati a sfidare il Barcellona in Champions League con più di un problema in infermeria. Oltre a gestire le assenze degli squalificati Bastoni e Mkhitaryan e dell'infortunato Thuram, Simone Inzaghi deve spendere un cambio obbligato dopo 15 minuti: Pavard deve lasciare il campo per un problema alla caviglia ed entra Bisseck. L'Inter controlla il possesso palla (63% il dato a fine primo tempo) ma la Roma attacca con più determinazione la porta. Al 22' Soule' sfrutta un flipper in area e, a botta sicura, batte Sommer. La reazione nerazzurra non c'è, anzi la Roma sfiora due volte il raddoppio: prima con un destro sbilenco di Cristante in area (26'), poi con un tocco sotto rete di Shomurodov salvato sulla linea da Carlos Augusto (28').

Roma-Eintracht, Capitale blindata: quali sono le misure di sicurezza

La prima sostituzione di Ranieri si registra al 58' con Baldanzi che prende il posto proprio dell'uzbeko. Simone Inzaghi cambia invece al 64': dentro il recuperato Dumfries e l'ex Zalewski, fuori Darmian e Dimarco. Quattro minuti dopo l'Inter va vicina al pareggio: dopo un recupero alto di palla dei nerazzurri, Barella viene pescato in area ma il centrocampista apre troppo il destro e calcia fuori. La Roma risponde con Pisilli: Soulè crossa per il giovane del vivaio giallorosso, che impatta male e spreca la palla del 2-0. Proprio come Dovbyk che al momento del tiro a tu per tu con Sommer si fa rimontare da Acerbi dopo una rapida ripartenza guidata da Angelino. La Roma chiude senza un bomber di ruolo, aggiungendo peso difensivo sulla destra: dentro El Shaarawy e Rensch, fuori Dovbyk e Soulè. Basta per murare un'Inter povera di energie e di idee. La Roma allunga la sua striscia d'imbattibilità (18 partite), sale a 60 punti e crede alla Champions. L'Inter è in crisi, in vista della Champions.