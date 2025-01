Roma-Eintracht, Capitale blindata: quali sono le misure di sicurezza

Francesca Mariani 29 gennaio 2025 a

a

a

In occasione della partita Roma-Eintracht, in programma giovedì sera allo stadio Olimpico, l’area di piazza di Spagna sarà protetta con barriere mobili e varchi presidiati. È una delle misure messe a punto nel piano per la gestione della sicurezza predisposto durante il tavolo tecnico presieduto dal questore della Capitale. Già da mercoledì saranno in campo mezzi speciali con idranti.

«La strategia - spiega la Questura - è quella del doppio binario. I tifosi ospiti che arriveranno con l’intento di vivere l’evento sportivo, secondo le regole del folklore e del tifo, saranno accolti e riceveranno ogni tipo di assistenza. Nessuno sconto, tuttavia, sarà riservato a quanti avessero intenzione di arrivare per porre in essere azioni capaci di determinare turbative dell’ordine e della sicurezza pubblica».

Polso fermo delle autorità, quindi, contro eventuali facinorosi. E le misure di prevenzione partono subito. I riflettori infatti saranno accesi sin da mercoledì quando si prevede l’arrivo nella Capitale dei primi gruppi di tifosi ospiti, ma ne sono attesi anche altri provenienti da diverse città italiane ed europee. L’attenzione è rivolta non solo sull’area dello stadio ma anche sul centro storico, che è stato mappato con la perimetrazione di 6 zone tutelate fino a venerdì mattina. Tra gli obiettivi posti sotto controllo ci sono anche i principali hub logistici della Capitale, senza trascurare i siti a maggiore vocazione turistica.

Al riguardo il prefetto, su richiesta della Questura, ha disposto una serie di prescrizioni che vietano la vendita di bevande da asporto nell’area. Da settimane, comunque, la Digos è impegnata a tracciare i nominativi dei tifosi dell’Eintracht Francoforte che, negli ultimi anni, hanno generato episodi di violenza in occasione delle trasferte in Italia, non da ultimo a Napoli. Per giovedì, giorno della partita, sarà allestito il consueto «meeting point» a piazzale delle Canestre, da dove ai tifosi ospiti sarà offerta la possibilità di raggiungere in sicurezza e gratuitamente lo stadio Olimpico, avvalendosi di un servizio messo a disposizione dall’As Roma, con il supporto di Atac.

I riflettori delle forze dell’ordine saranno puntati anche sulla tifoseria giallorossa, tenuto conto dei gravi episodi che si sono registrati in occasione di recenti partite nazionali, ad esempio il derby capitolino. Le persone che dovessero essere fermate saranno sottoposte ad accertamenti in aree periferiche della Capitale e, se straniere, potranno anche essere immediatamente allontanate dal territorio nazionale.