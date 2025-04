Tennis, infortunio per Alcaraz: salta Madrid. E Sinner sarà numero 1 per un anno

24 aprile 2025 a

Carlos Alcaraz salterà il Masters 1000 di Madrid a causa di infortunio e questo regala a Jannik Sinner la certezza di restare numero uno del mondo per un anno intero, almeno fino a lunedì 9 giugno all'indomani della finale del Roland Garros. Ad anticipare la notizia sono i media spagnoli: il murciano ha riportato una lesione all'adduttore della gamba destra e rinunciando a scendere in campo nel secondo turno di Madrid perde i punti conquistati l'anno scorso quando fu eliminato ai quarti da Rublev.

Sinner era arrivato in testa al ranking per la prima volta il 10 giugno 2024. Nemmeno Aleksander Zverev, l'attuale numero due del ranking Atp, può agguantare l'azzurro: lo scorso anno, infatti, il tedesco aveva vinto gli Internazionali di Roma che si giocheranno dopo Madrid e Sinner per lui, anche in caso di bis in Italia, resterebbe imprendibile. Il tennista azzurro rientrerà in campo proprio nella Capitale, con lo stop per il caso Clostebol che arriverà subito prima dell’inizio del torneo al Foro Italico.