Calcio, niente deroga per Inter-Roma. Si gioca domenica alle 15

La Lega Serie A, dando seguito all'invito del presidente del Coni a sospendere ogni evento sportivo in programma sabato 26 aprile 2025, in rispetto delle esequie del Santo Padre Francesco, ha annunciato il nuovo programma del weekend per la 34/a Giornata di Serie A. Nessuna deroga per giocare sabato. Pertanto si giocherà domenica 27 alle 15 Inter-Roma per consentire ai nerazzurri di avere più tempo per preparare la semifinale di andata di Champions League contro il Barcellona in programma mercoledì 30.

Il calcio si ferma per Papa Francesco: le partite rinviate

Slitta invece sempre a domenica 27 Como-Genoa ma alle 12.30 mentre Lazio-Parma si giocherà lunedì 28 aprile alle 20.45.